В Киеве и области работала ППО

Ночью 10 сентября Киевская военная администрация и КГВА сообщили о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА, КГВА

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги".

Детали: В 01:33 КГВА сообщила о работе ПВО в Киеве. В столице прогремели взрывы.

Что предшествовало: Россияне запустили ударные дроны с северного направления.

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Сразу после полуночи появилось сообщение, что "группа ударных БпЛА приближается к Киевской области", в области объявили воздушную тревогу.