В Киеве и области работала ППО
Воскресенье, 10 сентября 2023, 01:34
Ночью 10 сентября Киевская военная администрация и КГВА сообщили о работе ПВО по вражеским беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА, КГВА
Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
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Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги".
Детали: В 01:33 КГВА сообщила о работе ПВО в Киеве. В столице прогремели взрывы.
Что предшествовало: Россияне запустили ударные дроны с северного направления.
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Сразу после полуночи появилось сообщение, что "группа ударных БпЛА приближается к Киевской области", в области объявили воздушную тревогу.