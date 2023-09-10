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У кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків, виникли загорання

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 01:52
У кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків, виникли загорання
наслідки падіння уламків, фото: КМВА

Вночі 10 вересня сталися падіння уламків у кількох районах Києва, виникли загорання.

Джерело: Кличко у Телеграм, КМВА

Пряма мова: "Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця. Деталі згодом".

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Що передувало: Раніше повідомлялося про роботу ППО у Києві та області по ворожих БпЛА.

Оновлено: У КМВА повідомили, що у Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Рятувальники працюють на місці.

"Інформація щодо потерпілих на разі не надходила", - додали у КМВА.

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Кличко зазначив, що також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.

"Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає", – ідеться в повідомленні мера Києва.

Пізніше Кличко уточнив, що в Подільському районі є один постраждалий через "гостру реакцію на стрес", йому медики надають допомогу.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, в Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Також КМВА повідомила, що в Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення.

Теми: КиївбезпілотникиППО
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