У кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків, виникли загорання
Вночі 10 вересня сталися падіння уламків у кількох районах Києва, виникли загорання.
Джерело: Кличко у Телеграм, КМВА
Пряма мова: "Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця. Деталі згодом".
Що передувало: Раніше повідомлялося про роботу ППО у Києві та області по ворожих БпЛА.
Оновлено: У КМВА повідомили, що у Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Рятувальники працюють на місці.
"Інформація щодо потерпілих на разі не надходила", - додали у КМВА.
Кличко зазначив, що також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.
"Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає", – ідеться в повідомленні мера Києва.
Пізніше Кличко уточнив, що в Подільському районі є один постраждалий через "гостру реакцію на стрес", йому медики надають допомогу.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, в Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь.
За попередніми даними, обійшлося без жертв.
Також КМВА повідомила, що в Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення.