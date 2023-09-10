В нескольких районах столицы зафиксированы падения обломков, возникли возгорания

Ночью 10 сентября произошли падения обломков в нескольких районах Киева, возникли возгорания.

Источник: Кличко в Телеграмм

Прямая речь: "Падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Все службы направляются на места. Детали позже".

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Что предшествовало: Ранее сообщалось о работе ПВО в Киеве и области по вражеским БпЛА.

Обновлено: В КГВА сообщили, что в Святошинском районе обломки упали в районе парка Совки. Есть возгорание. Спасатели работают на месте.

"Информация о пострадавших пока не поступала", - добавили в КГВА.

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Кличко отметил, что также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе.

"Экстренные службы следуют на место. В Подольском районе обломки упали на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. Пострадавших и поврежденных зданий там нет", - говорится в сообщении мэра Киева.

Позже Кличко уточнил, что в Подольском районе есть один пострадавший из-за "острой реакции на стресс", ему медики оказывают помощь.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, в Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Также КГВА сообщила, что в Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение.