Росіяни атакують Україну "свіжозробленим" озброєнням – ГУР

У серпні росіяни завдавали ударів по Україні ракетним озброєнням, випущеним у третьому кварталі поточного року.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Минулого року вони (росіяни – ред.) повністю перевели економіку на військовий лад. Оборонно-промисловий комплекс сьогодні намагається наростити свої зусилля з випуску, як вони називають, високотехнологічних видів озброєння.

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І ми бачимо, що ті ж удари, які зараз наносяться, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, одразу йде до війська, і одразу застосовується по нашій державі".

"Те ж саме – ракетні удари в серпні місяці, а ракетне озброєння було випущено в третьому кварталі цього року".

Деталі: Також як приклад Скібіцький навів завданий росіянами удар по Кривому Рогу у травні, зазначивши, що ракети були випущені у квітні.

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У розвідці наголосили, що для припинення російських атак необхідно нейтралізувати випуск такої продукції, яка застосовується для військових цілей.

"Тут ми працюємо разом із міжнародною спільнотою, тому що є багато аспектів. Це і міжнародні санкції щодо поставок відповідних вживаних комплектуючих елементів.

Це перекриття всіх каналів поставок через інші країни, через деякі країни, які не приєдналися до міжнародних санкцій.

І третій аспект – військовий, це нанесення ударів, знищення підприємств, які виробляють смертоносне озброєння", – розповів Скібіцький.

За його словами, на поточний момент у РФ у війну проти України залучено всю державу.

"Це передбачає збройні сили, силові структури, це потужні заходи з мобілізації. Просто так за три місяці вони мобілізували 310 тисяч військовослужбовців, які "влилися" у збройні сили", – сказав представник ГУР.

Коментуючи ситуацію із застосуванням дронів на фронті, він підкреслив, що "поле бою на сьогоднішній день абсолютно відкрите для двох сторін".

"Чому складно проводити зараз будь-які наступальні, контрнаступальні операції та дії, тому що сучасні безпілотні літальні апарати дають змогу дуже швидко знімати всю інформацію.

Колона танків – дві-три хвилини, й інформація про переміщення колони танків буде вже в артилерійському підрозділі.

Дві-три хвилини – і вже буде готовий до завдання удару. Таким чином, протягом десяти хвилин приймається рішення, і завдаються удари", – пояснив Скібіцький.

Також він зазначив, що нині лінійка безпілотних літальних апаратів дуже велика, і "жоден із підрозділів не йде на поле бою, якщо в нього немає свого БпЛА".

"Один дрон може вивести з ладу обладнання, яке коштує мільйони доларів", – додав представник ГУР.