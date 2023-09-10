Россияне атакуют Украину "свежесделанным" вооружением – ГУР

В августе россияне наносили удары по Украине ракетным вооружением, выпущенным в третьем квартале текущего года.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES), цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В прошлом году они (россияне – ред.) полностью перевели экономику на военный лад. Оборонно-промышленный комплекс сегодня пытается нарастить свои усилия по выпуску, как они называют, высокотехнологичных видов вооружения.

Реклама:

И мы видим, что те же удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в войска, и сразу применяется по нашему государству".

"То же самое – ракетные удары в августе месяце, а ракетное вооружение было выпущено в третьем квартале этого года".

Детали: Также в качестве примера Скибицкий привел нанесенный россиянами удар по Кривому Рогу в мае, отметив, что ракеты были выпущены в апреле.

ВИДЕО ДНЯ

В разведке отметили, что для прекращения российских атак необходимо нейтрализовать выпуск такой продукции, которая применяется для военных целей.

"Здесь мы работаем вместе с международным сообществом, потому что есть много аспектов. Это и международные санкции по поставкам соответствующих применяемых комплектующих элементов.

Это перекрытие всех каналов поставок через другие страны, через некоторые страны, которые не присоединились к международным санкциям.

И третий аспект – военный, это нанесение ударов, уничтожение предприятий, которые производят смертоносное вооружение", – рассказал Скибицкий.

По его словам, на текущий момент в РФ в войну против Украины вовлечено все государство.

"Это предполагает вооруженные силы, силовые структуры, это мощные мероприятия по мобилизации. Просто так за три месяца они мобилизовали 310 тысяч военнослужащих, которые "влились" в вооруженные силы", – сказал представитель ГУР.

Комментируя ситуацию с применением дронов на фронте, он подчеркнул, что "поле боя на сегодняшний день абсолютно открыто для двух сторон".

"Почему сложно проводить сейчас любые наступательные, контрнаступательные операции и действия, потому что современные беспилотные летательные аппараты позволяют очень быстро снимать всю информацию.

Колонна танков – две-три минуты, и информация о перемещении колонны танков будет уже в артиллерийском подразделении.

Две-три минуты – и уже будет готово к нанесению удара. Таким образом, в течение десяти минут принимается решение, и наносятся удары", – пояснил Скибицкий.

Также он отметил, что сейчас линейка беспилотных летательных аппаратов очень большая, и "ни одно из подразделений не идет на поле боя, если у него нет своего БпЛА".

"Один дрон может вывести из строя оборудование, которое стоит миллионы долларов", – добавил представитель ГУР.