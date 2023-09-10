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Повітряні сили уточнили, що збили 26 з 33 "Шахедів"

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 08:58
Повітряні сили уточнили, що збили 26 з 33 Шахедів
Інфографіка з Telegram Повітряних сил

Повітряні сили уточнили інформацію про нічну атаку "Шахедами" − окупанти запустили по Київщині 33 дрони-камікадзе, 26 з них вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ПС: "Уночі 10 вересня зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131"".

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Деталі: Зазначається, що ворожі дрони летіли з північного напрямку − з російського Курська.

Передісторія:

  • Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що уночі ворог атакував Україну 32 "Шахедами", 25 з яких знищила ППО.
  • Уламки дронів упали в кількох районах Києва: у Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці.

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Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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