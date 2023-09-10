Воздушные силы уточнили, что сбили 26 из 33 "Шахедов"

Воздушные силы уточнили информацию о ночной атаке "Шахедами" − оккупанты запустили по Киевщине 33 дрона-камикадзе, 26 из них удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook

Дословно ВС: "Ночью 10 сентября зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131"".

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Детали: Отмечается, что вражеские дроны летели с северного направления − из российского Курска.

Предыстория:

Ранее Генштаб сообщал, что ночью враг атаковал Украину 32 "Шахедами", 25 из которых уничтожила ПВО.

Обломки дронов упали в нескольких районах Киева: в Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке.