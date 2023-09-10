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Сили оборони звільнили ще 1,5 кв. км біля Роботиного

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 15:27
Сили оборони звільнили ще 1,5 кв. км біля Роботиного
Скриншот з deepstatemap.live

Сили оборони України продовжують наступ у Запорізькій області − за останні дні змогли деокупувати ще 1,5 кв. км поблизу села Роботине.

Джерело: представник об’єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі марафону новин

Пряма мова Штупуна: "Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кв. км нашої української території".

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Деталі: Він додав, що ворог не полишає намірів захопити українські землі − на Запорізькому напрямку тривають важкі бої.

"Росіяни чіпляються за кожен метр нашої української землі, не можна сказати, що він біжить, все проходить з важкими боями. Постачання ми їм намагаємося максимально ускладнити і це на певних ділянках дає свої плоди", − підсумував Штупун.

Передісторія:

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Теми: Запорізька областьдеокупація
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