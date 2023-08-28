ЗСУ повністю деокупували Роботине − Міноборони

Сили оборони повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області, підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр в ефірі національного марафону новин

Пряма мова заступниці міністра: "На півдні ми здійснюємо наступ. Це основний наш напрямок наступу. По Запорізькій і Херсонській областях ворог знаходиться в обороні.

Ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки".

Деталі: Маляр уточнила, що мова йде про напрямки Новоданилівки і Новопрокопівки, а також Малої Токмачки і Очеретуватого.

"Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші сили, попри шалений опір ворога", − наголосила представниця Міноборони.

Маляр також додала, що українські війська минулого тижня звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

Пряма мова заступниці міністра: "По Бахмутському напрямку ви бачили по карті − це нагадує дещо підкову довкола міста. І панівні висоти, які зайняті, вони йдуть на південний і північний фланг і дійсно схожі на підкову. На південному фланзі Бахмута у нас йде просування і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр і разом це вже 44 кв. км, які там звільнені нашої території".

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