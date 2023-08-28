ЗСУ повністю деокупували Роботине − Міноборони
Сили оборони повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області, підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Джерело: Маляр в ефірі національного марафону новин
Пряма мова заступниці міністра: "На півдні ми здійснюємо наступ. Це основний наш напрямок наступу. По Запорізькій і Херсонській областях ворог знаходиться в обороні.
Ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки".
Деталі: Маляр уточнила, що мова йде про напрямки Новоданилівки і Новопрокопівки, а також Малої Токмачки і Очеретуватого.
"Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші сили, попри шалений опір ворога", − наголосила представниця Міноборони.
Маляр також додала, що українські війська минулого тижня звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку.
Пряма мова заступниці міністра: "По Бахмутському напрямку ви бачили по карті − це нагадує дещо підкову довкола міста. І панівні висоти, які зайняті, вони йдуть на південний і північний фланг і дійсно схожі на підкову. На південному фланзі Бахмута у нас йде просування і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр і разом це вже 44 кв. км, які там звільнені нашої території".
Передісторія:
- 22 серпня стало відомо, що українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни тоді обстрілювали село з артилерії.
- 23 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники закріплюються на досягнутих рубежах в Запорізькій області.
- 23 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська, на будівлі у селі уже майорів український прапор.