Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ повністю деокупували Роботине − Міноборони

Ірина БалачукПонеділок, 28 серпня 2023, 09:24
ЗСУ повністю деокупували Роботине − Міноборони
Скриншот з deepstatemap.live

Сили оборони повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області, підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр в ефірі національного марафону новин

Пряма мова заступниці міністра: "На півдні ми здійснюємо наступ. Це основний наш напрямок наступу. По Запорізькій і Херсонській областях ворог знаходиться в обороні.

Ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки".

Деталі: Маляр уточнила, що мова йде про напрямки Новоданилівки і Новопрокопівки, а також Малої Токмачки і Очеретуватого.

"Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші сили, попри шалений опір ворога", − наголосила представниця Міноборони.

Маляр також додала, що українські війська минулого тижня звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

Пряма мова заступниці міністра: "По Бахмутському напрямку ви бачили по карті − це нагадує дещо підкову довкола  міста. І панівні висоти, які зайняті, вони йдуть на південний і північний фланг і дійсно схожі на підкову. На південному фланзі Бахмута у нас йде просування і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр і разом це вже 44 кв. км, які там звільнені нашої території".

Передісторія:

  • 22 серпня стало відомо, що українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни тоді обстрілювали село з артилерії.
  • 23 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники закріплюються на досягнутих рубежах в Запорізькій області.
  • 23 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська, на будівлі у селі уже майорів український прапор.

Теми: МіноборониЗапорізька областьдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Міноборони
Міноборони закупило зимовий одяг для ЗСУ на 1,3 мільярда
Одноосібне укладання контрактів і постачальник із брудним шлейфом: нові деталі щодо курток для ЗСУ
Куртки для ЗСУ: Резніков закликає чекати розслідування й "не знає", чому в Туреччині занизили ціну
Останні новини
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
Усі новини...
Реклама: