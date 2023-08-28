Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ повністю деокупували Роботине − Міноборони

Ірина БалачукПонеділок, 28 серпня 2023, 09:24
ЗСУ повністю деокупували Роботине − Міноборони
Скриншот з deepstatemap.live

Сили оборони повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області, підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр в ефірі національного марафону новин

Пряма мова заступниці міністра: "На півдні ми здійснюємо наступ. Це основний наш напрямок наступу. По Запорізькій і Херсонській областях ворог знаходиться в обороні.

Ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки".

Деталі: Маляр уточнила, що мова йде про напрямки Новоданилівки і Новопрокопівки, а також Малої Токмачки і Очеретуватого.

"Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші сили, попри шалений опір ворога", − наголосила представниця Міноборони.

Маляр також додала, що українські війська минулого тижня звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

Пряма мова заступниці міністра: "По Бахмутському напрямку ви бачили по карті − це нагадує дещо підкову довкола  міста. І панівні висоти, які зайняті, вони йдуть на південний і північний фланг і дійсно схожі на підкову. На південному фланзі Бахмута у нас йде просування і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр і разом це вже 44 кв. км, які там звільнені нашої території".

Передісторія:

  • 22 серпня стало відомо, що українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни тоді обстрілювали село з артилерії.
  • 23 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники закріплюються на досягнутих рубежах в Запорізькій області.
  • 23 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська, на будівлі у селі уже майорів український прапор.

Теми: МіноборониЗапорізька областьдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Міноборони
Міноборони закупило зимовий одяг для ЗСУ на 1,3 мільярда
Одноосібне укладання контрактів і постачальник із брудним шлейфом: нові деталі щодо курток для ЗСУ
Куртки для ЗСУ: Резніков закликає чекати розслідування й "не знає", чому в Туреччині занизили ціну
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: