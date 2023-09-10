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Силы обороны освободили еще 1,5 кв. км возле Роботино

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 15:27
Силы обороны освободили еще 1,5 кв. км возле Роботино
Скриншот с deepstatemap.live

Силы обороны Украины продолжают наступление в Запорожской области − за последние дни смогли деоккупировать еще 1,5 кв. км вблизи села Роботино.

Источник: представитель объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире марафона новостей

Прямая речь Штупуна: "Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Роботино. Освобождено еще около 1,5 кв. км нашей украинской территории".

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Детали: Он добавил, что враг не оставляет намерений захватить украинские земли − на Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои.

"Россияне цепляются за каждый метр нашей украинской земли, нельзя сказать, что враг бежит, все проходит с тяжелыми боями. Снабжение мы им стараемся максимально усложнить и это на определенных участках дает свои плоды", − подытожил Штупун.

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Темы: Запорожская областьдеоккупация
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