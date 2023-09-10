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У Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 20:12
У Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
ударний FPV-дрон KH-S7, фото: Сили оборони півдня України

Український ударний FPV-дрон KH-S7 призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.

Джерело: Сили оборони півдня України

ударний FPV-дрон KH-S7, фото: Сили оборони півдня України
ударний FPV-дрон KH-S7, фото: Сили оборони півдня України

Деталі: Повідомляється, що дрон почали розробляти з літа минулого року.

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"У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА, як хобі", - йдеться в повідомленні.

Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км, потужності вистачає і на більше, але є багато умов.

Дослівно: "За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів".

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Що передувало: 2 серпня тодішній міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що міністерство віддає на експлуатацію в Збройні сили України вже 10 модель FPV-дрона та опублікував фото безпілотника.

Резніков уточнив, що цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.

 

Теми: безпілотникизброя
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