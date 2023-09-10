У Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
Український ударний FPV-дрон KH-S7 призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.
Джерело: Сили оборони півдня України
Деталі: Повідомляється, що дрон почали розробляти з літа минулого року.
"У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА, як хобі", - йдеться в повідомленні.
Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км, потужності вистачає і на більше, але є багато умов.
Дослівно: "За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів".
Що передувало: 2 серпня тодішній міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що міністерство віддає на експлуатацію в Збройні сили України вже 10 модель FPV-дрона та опублікував фото безпілотника.
Резніков уточнив, що цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.