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В Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 20:12
В Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
ударный FPV-дрон KH-S7, фото: Силы обороны юга Украины

Украинский ударный FPV-дрон KH-S7 предназначен для поражения различных подвижных и стационарных наземных целей.

Источник: Силы обороны юга Украины

FPV-дрон KH-S7, фото: Силы обороны юга Украины
FPV-дрон KH-S7, фото: Силы обороны юга Украины

Детали: Сообщается, что дрон начали разрабатывать с лета прошлого года.

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"В команду собрались единомышленники, среди которых были инженеры и военные, ранее вместе интересовались и годами занимались БПЛА, как хобби", - говорится в сообщении.

Заявлено, что FPV-дрон KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 км, мощности хватает и на большее, но есть много условий.

Дословно: "По словам разработчиков отечественного БПЛА, максимально KH-S7 украинские военные применяли на дальности 9,5 километров".

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Что предшествовало: 2 августа тогдашний министр обороны Алексей Резников сообщил, что министерство отдает на эксплуатацию в Вооруженные силы Украины уже 10 модель FPV-дрона и опубликовал фото беспилотника.

Резников уточнил, что этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих.

Темы: беспилотникиоружие
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