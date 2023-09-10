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Зеленський прокоментував убивство іноземних волонтерів на Донеччині: Пряме влучання з ПТРК

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 22:36
Зеленський прокоментував убивство іноземних волонтерів на Донеччині: Пряме влучання з ПТРК
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що загибель двох іноземних волонтерів і поранення ще двох внаслідок влучання російської ракети в їхній автомобіль у місті Часів Яр підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для світу.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадієць Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним.

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Ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога.

Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло".

Що передувало: У неділю внаслідок російського удару на Донеччині загинули іспанська волонтерка та канадський волонтер.

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Теми: ЗеленськийволонтериДонецька область
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