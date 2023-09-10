Зеленский прокомментировал гибель иностранных волонтеров: Прямое попадание из ПТРК

Президент Владимир Зеленский считает, что гибель двух иностранных волонтеров и ранения еще двух в результате попадания российской ракеты в их автомобиль в городе Часов Яр подтверждает, насколько близка война против Украины для мира.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня вблизи города Часов Яр Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание из ПТРК. По состоянию на это время точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, вероятно, также погибла испанка Эмма Игуаль. Мои соболезнования родным.

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Еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, им оказывается необходимая помощь.

Этот российский обстрел снова-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общим моральным долгом человечества остановить террор и победить зло".

Что предшествовало: В воскресенье в результате российского удара в Донецкой области погибли испанская и канадский волонтеры.