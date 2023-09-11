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Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з Росією

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 01:08
Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з Росією
ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю 10 вересня заявив, що мирні переговори з Росією наразі недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє", але якщо президент Росії Володимир Путін виявить інтерес, то українці долучаться.

Джерело: ABCnews 

Пряма мова Блінкена: "Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він виявить цікавість, я думаю, що українці будуть першими, хто долучиться, і ми будемо одразу за ними. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася".

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Передісторія: 

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 10 вересня, що емоційно готовий до тривалої війни і вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією.

Теми: СШАБлінкенпереговори
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