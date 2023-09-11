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Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 01:08
Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией
ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье 10 сентября заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое", но если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся.

Источник: ABCnews 

Прямая речь Блинкена: "Сейчас мы не видим никаких признаков того, что Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он проявит интерес, я думаю, что украинцы будут первыми, кто присоединится, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась".

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Предыстория:

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 10 сентября, что эмоционально готов к продолжительной войне и считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией.

Темы: СШАБлинкенпереговоры
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