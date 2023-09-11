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Бразильський президент хоче, щоб суд, а не уряд, приймав рішення про арешт Путіна

Олена РощінаПонеділок, 11 вересня 2023, 11:49
Бразильський президент хоче, щоб суд, а не уряд, приймав рішення про арешт Путіна
Luiz Inacio Lula da Silva, Getty Images

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва вважає за необхідне переглянути приєднання його країни до Міжнародного кримінального суду, а також хоче, щоб рішення про можливий арешт президента Росії Володимира Путіна в Бразилії приймав суд. 

Джерело: Інасіо Лула да Сілва у коментарі журналістам у Нью-Делі в понеділок, "Reuters"

Деталі: Лула відвідав цьогорічний саміт в індійській столиці, який відбувся на вихідних. У суботу в інтерв'ю програмі "First Post" він заявив, що Путіна "нізащо" не заарештують, якщо він візьме участь у саміті в Ріо-де-Жанейро.

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Тепер бразильський президент змінив позицію.

Пряма мова: "Якщо Путін вирішить приєднатися (до саміту наступного року), то рішення (про можливий арешт) має приймати судова влада, а не мій уряд".

Деталі: Лула да Сілва також заявив, що хоче знати, "чому США, Індія та Китай не підписали договір МКС і чому наша країна (Бразилія) підписала його".

ВІДЕО ДНЯ

Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування МКС, тож мала б реалізувати ордер на арешт Путіна у випадку його візиту.

Цьому передувало: Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва днями заявив, що російського лідера Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро у 2024 році.

Також бразильський президент хоче "посадити за стіл переговорів" президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна на Генасамблеї ООН.

Передісторія:

  • У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині – незаконній депортації сотень дітей з України. 
  • Росія заперечує, що її війська брали участь у воєнних злочинах або насильно вивозили українських дітей.
  • Путін пропустив останні два саміти G20 на Балі і в Нью-Делі, де Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Теми: БразиліяПутінМіжнародний кримінальний суд
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