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Лула да Сілва хоче посадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна на Генасамблеї ООН

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 07:58
Лула да Сілва хоче посадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна на Генасамблеї ООН
ЛУЛА ДА СІЛВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що має намір "посадити за стіл переговорів" на Генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: Лула да Сілва в інтерв'ю індійській пресі, цитує CNN

Пряма мова: "У нас буде Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 19 вересня. Це місце для обговорення війни. Це місце для обговорення миру. Це місце, щоб посадити  Путіна і Зеленського за стіл переговорів".

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"Велика двадцятка" була створена після кризи 2008 року і сприяла обговоренню економічних питань, Бреттон-Вудських інституцій, Світового банку та МВФ. Тому ми не вважаємо, що тут, в Індії, це ідеальне місце для обговорення війни".

Деталі: да Сілва вкотре заявив, що Бразилія "не буде втягнута у війну", але має намір бути присутньою на мирних переговорах.

G20 вдалося подолати глухий кут між G7 і альянсом між Росією і Китаєм і досягти консенсусу щодо публікації підсумкового документа саміту лідерів, який відбувся в Нью-Делі, Індія.

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Документ, однак, був м'яким щодо війни в Україні, без тону засудження російського вторгнення, який відстоюють Сполучені Штати, G7 та Європейський Союз.

Росія, однак, згадується в документі лише в контексті "зернової угоди", яка була призупинена в липні цього року.

Нагадаємо: Лула да Сілва заявив, що Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.

Теми: БразиліяООНвійна
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