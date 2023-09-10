Лула да Сілва хоче посадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна на Генасамблеї ООН

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що має намір "посадити за стіл переговорів" на Генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: Лула да Сілва в інтерв'ю індійській пресі, цитує CNN

Пряма мова: "У нас буде Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 19 вересня. Це місце для обговорення війни. Це місце для обговорення миру. Це місце, щоб посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів".

Реклама:

"Велика двадцятка" була створена після кризи 2008 року і сприяла обговоренню економічних питань, Бреттон-Вудських інституцій, Світового банку та МВФ. Тому ми не вважаємо, що тут, в Індії, це ідеальне місце для обговорення війни".

Деталі: да Сілва вкотре заявив, що Бразилія "не буде втягнута у війну", але має намір бути присутньою на мирних переговорах.

G20 вдалося подолати глухий кут між G7 і альянсом між Росією і Китаєм і досягти консенсусу щодо публікації підсумкового документа саміту лідерів, який відбувся в Нью-Делі, Індія.

ВІДЕО ДНЯ

Документ, однак, був м'яким щодо війни в Україні, без тону засудження російського вторгнення, який відстоюють Сполучені Штати, G7 та Європейський Союз.

Росія, однак, згадується в документі лише в контексті "зернової угоди", яка була призупинена в липні цього року.

Нагадаємо: Лула да Сілва заявив, що Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.