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Бразильский президент хочет, чтобы суд, а не правительство, принимал решение об аресте Путина

Елена РощинаПонедельник, 11 сентября 2023, 11:49
Бразильский президент хочет, чтобы суд, а не правительство, принимал решение об аресте Путина
Luiz Inacio Lula da Silva, Getty Images

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва считает необходимым пересмотреть присоединение его страны к Международному уголовному суду, а также хочет, чтобы решение о возможном аресте президента России Владимира Путина в Бразилии принимал суд. 

Источник: Инасио Лула да Силва в комментарии журналистам в Нью-Дели в понедельник, "Reuters"

Детали: Лула посетил нынешний саммит в индийской столице, который состоялся на выходных. В субботу в интервью программе "First Post" он заявил, что Путина "ни за что" не арестуют, если он примет участие в саммите в Рио-де-Жанейро.

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Теперь бразильский президент изменил позицию.

Прямая речь: "Если Путин решит присоединиться (к саммиту в следующем году), то решение (о возможном аресте) должна принимать судебная власть, а не мое правительство".

Детали: Лула да Силва также заявил, что хочет знать, "почему США, Индия и Китай не подписали договор МУС и почему наша страна (Бразилия) подписала его".

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Бразилия подписала Римский статут, который привел к основанию МУС, поэтому должна была бы реализовать ордер на арест Путина в случае его визита.

Этому предшествовало: Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на днях заявил, что российского лидера Владимира Путина не арестуют в Бразилии, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

Также бразильский президент хочет "посадить за стол переговоров" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на Генассамблее ООН.

Предыстория:

  • В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении – незаконной депортации сотен детей из Украины. 
  • Россия отрицает, что ее войска участвовали в военных преступлениях или насильно вывозили украинских детей.
  • Путин пропустил последние два саммита G20 на Бали и в Нью-Дели, где Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Темы: БразилияПутинМеждународный уголовный суд
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