Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського лідера Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.

Джерело: да Сілва в коментарі журналістам у кулуарах зустрічі G20 в Делі, цитує Reuters

Пряма мова: "Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують".

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Передісторія:

17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Нагадаємо:

6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.

МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.