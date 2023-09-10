Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро
Неділя, 10 вересня 2023, 07:04
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського лідера Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
Джерело: да Сілва в коментарі журналістам у кулуарах зустрічі G20 в Делі, цитує Reuters
Пряма мова: "Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують".
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Передісторія:
- 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
- Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
Нагадаємо:
- 6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.
- МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.
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