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Після успішної спецоперації з Мі-8 значно зросла кількість росіян, що хочуть здатися − Юсов

Ірина БалачукПонеділок, 11 вересня 2023, 13:27
Після успішної спецоперації з Мі-8 значно зросла кількість росіян, що хочуть здатися − Юсов
Андрій Юсов. Фото gur.gov.ua

Кількість вояків РФ, які хочуть здатися Україні у полон зросла на 70% після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода  

Пряма мова Юсова: "Є дуже стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день".

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Деталі: Коментуючи інформацію з Telegram-каналів про те, що особі, яка передасть Україні винищувач МіГ, дадуть 2 мільйони доларів, Юсов сказав, що "ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи", але "винагорода за МіГ буде".

Для довідки: "Хочу жить" – державний проєкт ГУР, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій.

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Передісторія:

  • 23 серпня стало відомо, що нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.  
  • Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам. 

Теми: розвідкаавіаполоненіРосія
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