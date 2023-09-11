После успешной спецоперации с Ми-8 значительно возросло количество россиян, желающих сдаться − Юсов
Количество вояк РФ, желающих сдаться Украине в плен, возросло на 70% после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину российский вертолет Ми-8.
Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода
Прямая речь Юсова: "Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции Синица с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" – скачок произошел примерно на 70 процентов в день".
Детали: Комментируя информацию из Telegram-каналов о том, что лицу, которое передаст Украине истребитель МиГ, дадут 2 миллиона долларов, Юсов сказал, что "эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы", но "вознаграждение за МиГ будет".
Для справки: "Хочу жить" – государственный проект ГУР, призванный помочь военнослужащим РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь. Проект гарантирует при сдаче в плен удерживание военнослужащих согласно нормам Женевских конвенций.
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Предыстория:
- 23 августа стало известно, что недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
- Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.