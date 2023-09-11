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Москва не бачить передумов для переговорів із Києвом

Олена РощінаПонеділок, 11 вересня 2023, 13:56
Москва не бачить передумов для переговорів із Києвом
Дмитро Пєсков, фото РІА Новости

У Кремлі підтвердили, що не готові закінчувати війну проти України шляхом переговорів.

Джерело: прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Передумов для відновлення переговорів з Україною як не було, так і немає; Києву доведеться починати переговори з РФ з визнання реалій, що з'явилися з березня 2022 року". 

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Цьому передувало: 10 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією зараз недоступні, але щойно президент Росії Володимир Путін буде зацікавлений у них, то українська влада долучиться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією, оскільки триває контрнаступ і Росія бачить труднощі України на полі бою.На його думку, Путін прагне виснажити Україну, але сам "у довгій війні програє". 

Нагадаємо: 2014 року Росія окупувала півострів Крим і частину сходу України, а в лютому-березні 2022 року – ще частину півдня і сходу України, тоді як території на півночі і в центрі країни Україні вдалося відвоювати.

ВІДЕО ДНЯ

Українська влада неодноразово заявляла, що війна завершиться поверненням усіх територій, які були у складі України станом на 1991 рік, включно з Кримом і ОРДЛО, окупованими до 24 лютого 2022 року.

Теми: переговоривійнаРосіяокупація
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