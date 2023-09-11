Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Москва не бачить передумов для переговорів із Києвом

Олена РощінаПонеділок, 11 вересня 2023, 13:56
Москва не бачить передумов для переговорів із Києвом
Дмитро Пєсков, фото РІА Новости

У Кремлі підтвердили, що не готові закінчувати війну проти України шляхом переговорів.

Джерело: прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Передумов для відновлення переговорів з Україною як не було, так і немає; Києву доведеться починати переговори з РФ з визнання реалій, що з'явилися з березня 2022 року". 

Реклама:

Цьому передувало: 10 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією зараз недоступні, але щойно президент Росії Володимир Путін буде зацікавлений у них, то українська влада долучиться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією, оскільки триває контрнаступ і Росія бачить труднощі України на полі бою.На його думку, Путін прагне виснажити Україну, але сам "у довгій війні програє". 

Нагадаємо: 2014 року Росія окупувала півострів Крим і частину сходу України, а в лютому-березні 2022 року – ще частину півдня і сходу України, тоді як території на півночі і в центрі країни Україні вдалося відвоювати.

ВІДЕО ДНЯ

Українська влада неодноразово заявляла, що війна завершиться поверненням усіх територій, які були у складі України станом на 1991 рік, включно з Кримом і ОРДЛО, окупованими до 24 лютого 2022 року.

Теми: переговоривійнаРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
переговори
Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з Росією
Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів
Зеленський поговорив телефоном з принцом Саудівської Аравії
Останні новини
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
Усі новини...
Реклама: