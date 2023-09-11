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Москва не видит предпосылок для переговоров с Киевом

Елена РощинаПонедельник, 11 сентября 2023, 13:56
Москва не видит предпосылок для переговоров с Киевом
Дмитрий Песков, фото РИА Новости

В Кремле подтвердили, что не готовы заканчивать войну против Украины путем переговоров.

Источник: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Предпосылок для возобновления переговоров с Украиной как не было, так и нет; Киеву придется начинать переговоры с РФ с признания появившихся с марта 2022 года реалий". 

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Этому предшествовало: 10 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, но как только президент России Владимир Путин будет заинтересован в них, то украинская власть присоединится.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией, поскольку продолжается контрнаступление и Россия видит трудности Украины на поле боя. По его мнению, Путин стремится истощить Украину, но сам "в долгой войне проиграет".

Напомним: В 2014 году Россия оккупировала полуостров Крым и часть востока Украины, а в феврале-марте 2022 года – еще часть юга и востока Украины, тогда как территории на севере и в центре страны Украине удалось отвоевать.

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Украинские власти не раз заявляли, что война завершиться возвращением всех территорий, которые были в составе Украины по состоянию на 1991 год, включая Крым и ОРДЛО, оккупированные до 24 февраля 2022 года.

Темы: переговорывойнаРосcияоккупация
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