Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вагнерівців у Білорусі вербують до ПВК Лукашенка – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 14:03
Вагнерівців у Білорусі вербують до ПВК Лукашенка – ЦНС
Фото: EPA

Вагнерівцям у Білорусі пропонують приєднатися до ПВК "ГардСервіс", створеної самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Джерело: Центр національного спротиву 

Дослівно: "Всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс".

Реклама:

Деталі: За інформацією ЦНС, остання постійно тренується базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо" в Маріній Горці Мінської області.

ЦНС повідомляє, що "ГардСервіс" створено указом Лукашенка у 2019 з метою залучення їх для протидії опозиції у випадку "несприятливого політичного сценарію" для Лукашенка.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У Білорусі після загибелі Євгена Пригожина демонтували понад половину табору "ПВК Вагнер" у с. Цель, роботи з розбору тривають.
  • Українські прикордонники та розвідка 24 серпня повідомили, що фіксують відтік російських найманців з території Білорусі.

Теми: ВагнерЛукашенкоБілорусьармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію

відеоЗеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами

фотоНа Київщині працівник військкомату зберігав у себе арсенал зброї й боєприпасів

Стефанчук: У парламенті немає голосів для заборони УПЦ МП

Візит Зеленського розкрив "стратегічні розбіжності" між Україною та США – NYT

"Не знаю, де літак": Пілот F-35, який розбився у США, катапультувався на подвір’я і дзвонив 911

Усі новини...
Вагнер
"Давайте почекаємо" – ГУР про підтвердження смерті Пригожина
Більше половини табору "ПВК Вагнер" у Білорусі вже демонтували
Британський уряд заборонить "ПВК Вагнер" і конфіскує активи – міністерка
Останні новини
00:29
Буданов прокоментував інформацію CNN про можливу причетність України до ударів дронами в Судані
23:50
Обстріли Донеччини: загинула літня жінка, поранено чоловіка
23:41
оновлено від 22:07Росіяни намагалися атакувати Україну "Шахедами"
23:27
Грузія попросила "Венеційку" оцінити її роботу для кандидатського статусу ЄС
23:07
Прикордоння Сумщини у суботу обстрілювали понад 20 разів, є загиблий
22:43
Підпал інсталяції у вигляді "Z" у Бєлгороді: затриманий заявив про тортури
22:00
На Дніпропетровщині діти знайшли боєприпас: поранено хлопчика, пошкоджено будинки
21:49
У Хорватії затримали 9 футбольних фанатів через убивство вболівальника в Греції
21:29
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
21:10
Лавров заявив, що РФ не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
Усі новини...
Реклама: