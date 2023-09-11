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Вагнерівців у Білорусі вербують до ПВК Лукашенка – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 14:03
Вагнерівців у Білорусі вербують до ПВК Лукашенка – ЦНС
Фото: EPA

Вагнерівцям у Білорусі пропонують приєднатися до ПВК "ГардСервіс", створеної самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Джерело: Центр національного спротиву 

Дослівно: "Всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс".

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Деталі: За інформацією ЦНС, остання постійно тренується базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо" в Маріній Горці Мінської області.

ЦНС повідомляє, що "ГардСервіс" створено указом Лукашенка у 2019 з метою залучення їх для протидії опозиції у випадку "несприятливого політичного сценарію" для Лукашенка.

Що передувало:

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Теми: ВагнерЛукашенкоБілорусьармія
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