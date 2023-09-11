Вагнерівців у Білорусі вербують до ПВК Лукашенка – ЦНС
Понеділок, 11 вересня 2023, 14:03
Вагнерівцям у Білорусі пропонують приєднатися до ПВК "ГардСервіс", створеної самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс".
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Деталі: За інформацією ЦНС, остання постійно тренується базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо" в Маріній Горці Мінської області.
ЦНС повідомляє, що "ГардСервіс" створено указом Лукашенка у 2019 з метою залучення їх для протидії опозиції у випадку "несприятливого політичного сценарію" для Лукашенка.
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