Вагнеровцев в Беларуси вербуют в ЧВК Лукашенко – ЦНС
Понедельник, 11 сентября 2023, 14:03
Вагнеровцам в Беларуси предлагают присоединиться к ЧВК "ГардСервис", созданной самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис".
Реклама:
Детали: По информации ЦНС, последняя постоянно тренируется на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо" в Мариной Горке Минской области.
ЦНС сообщает, что "ГардСервис" создан указом Лукашенко в 2019 году с целью привлечения их для противодействия оппозиции в случае "неблагоприятного политического сценария" для Лукашенко.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В Беларуси после гибели Евгения Пригожина демонтировали более половины лагеря "ЧВК Вагнер" в с. Цель, работы по разбору продолжаются.
- Украинские пограничники и разведка 24 августа сообщили, что фиксируют отток российских наемников с территории Беларуси.