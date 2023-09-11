Вагнеровцев в Беларуси вербуют в ЧВК Лукашенко – ЦНС

Вагнеровцам в Беларуси предлагают присоединиться к ЧВК "ГардСервис", созданной самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис".

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Детали: По информации ЦНС, последняя постоянно тренируется на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо" в Мариной Горке Минской области.

ЦНС сообщает, что "ГардСервис" создан указом Лукашенко в 2019 году с целью привлечения их для противодействия оппозиции в случае "неблагоприятного политического сценария" для Лукашенко.

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