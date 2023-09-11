Кремль офіційно підтвердив, що в РФ приїде Кім Чен Ин
Понеділок, 11 вересня 2023, 14:17
Кремль офіційно повідомив про наближення візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Джерело: пресслужба президента країни-агресора
Деталі: У повідомленні зазначається, що Кім Чен Ин відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом найближчими днями на запрошення Путіна.
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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив "РИА Новости", що під час візиту Кім Чен Ина в Росію заплановано і переговори делегацій, і, за необхідності, зустріч із Путіним віч-на-віч.
Довідково: Ця поїздка стане першим візитом Кіма за кордон за останні чотири роки. Його остання поїздка за кордон у 2019 році також була на саміт з Путіним.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 4 вересня The New York Times із посиланням на джерела повідомляло, що Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з Путіним і обговорити можливість постачання в РФ більшої кількості зброї для війни проти України.
- Зустріч запланована у російському місті Владивосток. Путін наразі перебуває там із визитом.
- 11 вересня кілька ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин і Путін можуть зустрітися у вівторок.