Кремль офіційно підтвердив, що в РФ приїде Кім Чен Ин

Путін і Кім Чен Ин у 2019 році. фото AFP via Getty Images

Кремль офіційно повідомив про наближення візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Джерело: пресслужба президента країни-агресора

Деталі: У повідомленні зазначається, що Кім Чен Ин відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом найближчими днями на запрошення Путіна.

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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив "РИА Новости", що під час візиту Кім Чен Ина в Росію заплановано і переговори делегацій, і, за необхідності, зустріч із Путіним віч-на-віч.

Довідково: Ця поїздка стане першим візитом Кіма за кордон за останні чотири роки. Його остання поїздка за кордон у 2019 році також була на саміт з Путіним.

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