Кремль официально подтвердил, что в РФ приедет Ким Чен Ын
Понедельник, 11 сентября 2023, 14:17
Кремль официально сообщил о приближающемся визите северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Источник: пресс-служба президента страны-агрессора
Детали: В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с официальным визитом в ближайшие дни по приглашению Путина.
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций, и, при необходимости, встреча с Путиным один на один.
Справка: Эта поездка станет первым визитом Кима за границу за последние четыре года. Его последняя поездка за границу в 2019 году также была на саммит с Путиным.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 4 сентября The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить возможность поставки в РФ большего количества оружия для войны против Украины.
- Встреча запланирована в российском городе Владивосток. Путин сейчас находится там с визитом.
- 11 сентября несколько СМИ сообщили, что Ким Чен Ын и Путин могут встретиться во вторник.