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Кремль официально подтвердил, что в РФ приедет Ким Чен Ын

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 14:17
Кремль официально подтвердил, что в РФ приедет Ким Чен Ын
Путин и Ким Чен Ын в 2019 году. фото AFP via Getty Images

Кремль официально сообщил о приближающемся визите северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Источник: пресс-служба президента страны-агрессора

Детали: В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с официальным визитом в ближайшие дни по приглашению Путина.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций, и, при необходимости, встреча с Путиным один на один.

Справка: Эта поездка станет первым визитом Кима за границу за последние четыре года. Его последняя поездка за границу в 2019 году также была на саммит с Путиным.

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Темы: РосcияСеверная КореяПутин
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