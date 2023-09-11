У НАТО не бачать, щоб Росія хотіла напасти на країну-члена Альянсу

У НАТО не бачать жодних ознак того, що Росія має намір напасти на країну-члена Альянсу.

Джерело: "Європейська правда"; заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане, якого цитує Agerpres

Деталі: За словами представника НАТО, для Румунії немає жодного ризику в тому, що вона буде втягнута в конфлікт з РФ або що конфлікт пошириться на Румунію.

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"Немає жодних ознак того, що Росія має намір напасти на країну-члена НАТО, чи то Румунію, чи будь-яку іншу державу. І це є результатом потужності і сили Альянсу. Ми є першим елементом стримування", – зазначив Джоане.

Водночас він назвав зрозумілим занепокоєння румунів, які живуть поблизу дунайського кордону з Україною і чують шум війни, адже це викликає тривогу і біль.

Джоане також повідомив про свій намір відвідати райони повіту Тульча, що розташовані поблизу українських портів, які постійно атакують дрони РФ.

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Коментуючи потрапляння уламків дронів на територію Румунії, заступник генсека НАТО заявив, що Альянс перебуває в прямому контакті з Бухарестом, і, переконаний він, в майбутньому все буде з'ясовано і представлено громадськості в прозорий спосіб.

"Отже, перш за все, це не є навмисною атакою. Моє послання, як румуна, полягає в тому, щоб спробувати і мати впевненість в тому, що НАТО вживає всіх заходів для забезпечення захисту всього свого простору, в тому числі Румунії, зараз і в майбутньому", – резюмував Джоане.

Раніше Румунія викликала керівника російської дипломатичної місії у Бухаресті та висловила йому протест у зв’язку з падінням на території Румунії дронів, якими РФ атакувала українські порти на Дунаї.

Нагадаємо, у суботу Міноборони Румунії повідомило, що фахівці знайшли уламки ще одного дрона схожого на такі, що використовує Росія, за 2,5 км на південний схід від селища Плауру – навпроти українського Ізмаїла.

Перед цим 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент, але 6 вересня підтвердила знахідку фрагментів, схожих на уламки безпілотника.