В НАТО не видят, чтобы Россия хотела напасть на страну-члена Альянса

В НАТО не видят никаких признаков того, что Россия намерена напасть на страну-члена Альянса.

Источник: "Европейская правда"; заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоане, которого цитирует Agerpres

Детали: По словам представителя НАТО, для Румынии нет никакого риска в том, что она будет втянута в конфликт с РФ или что конфликт распространится на Румынию.

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"Нет никаких признаков того, что Россия намерена напасть на страну-члена НАТО, будь то Румыния или любое другое государство. И это результат мощности и силы Альянса. Мы являемся первым элементом сдерживания", – отметил Джоанэ.

В то же время он назвал понятным беспокойство румын, которые живут вблизи дунайской границы с Украиной и слышат шум войны, ведь это вызывает тревогу и боль.

Джоанэ также сообщил о своем намерении посетить районы жудеца Тулча, расположенные вблизи украинских портов, которые постоянно атакуют дроны РФ.

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Комментируя попадание обломков дронов на территорию Румынии, заместитель генсека НАТО заявил, что Альянс находится в прямом контакте с Бухарестом, и, убежден он, в будущем все будет выяснено и представлено общественности самым прозрачным образом.

"Итак, прежде всего, это не было преднамеренной атакой. Мое послание, как румына, заключается в том, чтобы иметь уверенность в том, что НАТО принимает все меры для обеспечения защиты всего своего пространства, в том числе Румынии, сейчас и в будущем", – резюмировал Джоанэ.

Ранее Румыния вызвала руководителя российской дипломатической миссии в Бухаресте и выразила ему протест в связи с падением на территории Румынии дронов, которыми РФ атаковала украинские порты на Дунае.

Напомним, в субботу Минобороны Румынии сообщило, что специалисты нашли обломки еще одного дрона похожего на те, которые использует Россия, в 2,5 км к юго-востоку от поселка Плауру – напротив украинского Измаила.

Перед этим 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент, однако 6 сентября подтвердила, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника.