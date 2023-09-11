Половина українців вважає, що партнери мають давати допомогу, якщо є боротьба з корупцією

55% українців вважають, що партнери мають надавати військову допомогу Україні за умови ефективної боротьби з корупцією.

Джерело: дослідження за результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року

Деталі: За даними соціологів, у серпні 2023 року більше половини опитаних (55%) погоджувалися з тезою, що військова допомога Україні має надаватися закордонними партнерами за умови ефективної боротьби з корупцією.

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Дослівно: "Найбільше таке бачення взаємодії України з іноземними партнерами поділяють мешканці західних і центральних областей: 60,6% та 61,1% відповідно. На півдні ж лише 47% опитаних підтримують тезу про те, що боротьба з корупцією є передумовою військової допомоги. Найбільше опонентів цієї тези проживає у східних областях – 40%".

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Деталі: Найменше з цим твердженням згодні більш забезпечені громадяни, тоді як найбільш критичне ставлення поширене серед громадян з низьким рівнем доходу.

Довідково: Опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС, здійснювалося методом face-to-face з 3 по 17 липня 2023 року в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій та Харківській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії. Було опитано 2011 респондентів віком від 18 років.

Передісторія:

Більшість українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.