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Половина українців вважає, що партнери мають давати допомогу, якщо є боротьба з корупцією

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 18:41
Половина українців вважає, що партнери мають давати допомогу, якщо є боротьба з корупцією
Фото: УІМ

55% українців вважають, що партнери мають надавати військову допомогу Україні за умови ефективної боротьби з корупцією.

Джерело: дослідження за результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року

Деталі: За даними соціологів, у серпні 2023 року більше половини опитаних (55%) погоджувалися з тезою, що військова допомога Україні має надаватися закордонними партнерами за умови ефективної боротьби з корупцією.

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Дослівно: "Найбільше таке бачення взаємодії України з іноземними партнерами поділяють мешканці західних і центральних областей: 60,6% та 61,1% відповідно. На півдні ж лише 47% опитаних підтримують тезу про те, що боротьба з корупцією є передумовою військової допомоги. Найбільше опонентів цієї тези проживає у східних областях – 40%".

 
Скриншот

Деталі: Найменше з цим твердженням згодні більш забезпечені громадяни, тоді як найбільш критичне ставлення поширене серед громадян з низьким рівнем доходу.

 

Довідково: Опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС, здійснювалося методом face-to-face з 3 по 17 липня 2023 року в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій та Харківській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії. Було опитано 2011 респондентів віком від 18 років.

Передісторія

Більшість українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.

Теми: соціологія
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