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Половина украинцев считает, что партнеры должны давать помощь, если есть борьба с коррупцией

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 18:41
Половина украинцев считает, что партнеры должны давать помощь, если есть борьба с коррупцией
Фото: УИМ

55% украинцев считают, что партнеры должны предоставлять военную помощь Украине при условии эффективной борьбы с коррупцией.

Источник: исследование по результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года

Детали: По данным социологов, в августе 2023 года более половины опрошенных (55%) соглашались с тезисом, что военная помощь Украине должна предоставляться зарубежными партнерами при условии эффективной борьбы с коррупцией.

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Дословно: "Больше всего такое видение взаимодействия Украины с иностранными партнерами разделяют жители западных и центральных областей: 60,6% и 61,1% соответственно. На юге же только 47% опрошенных поддерживают тезис о том, что борьба с коррупцией является предпосылкой военной помощи. Больше всего оппонентов этого тезиса проживает в восточных областях - 40%".

 
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Детали: Меньше всего с этим утверждением согласны более обеспеченные граждане, тогда как наиболее критическое отношение распространено среди граждан с низким уровнем дохода.

 
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Справочно: Опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, осуществлялся методом face-to-face с 3 по 17 июля 2023 года во всех регионах Украины, кроме АР Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В Запорожской и Харьковской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия. Было опрошено 2011 респондентов в возрасте от 18 лет.

Предыстория

  • Большинство украинцев считают, что президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Темы: социология
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