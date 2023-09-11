2000 доларів за "купівлю" інвалідності – на Київщині судитимуть лікарів та їхнього спільника
На Київщині лікарів медико-соціальної експертизи (МСЕК) та їхнього спільника обвинувачують в оформленні недостовірної II групи інвалідності.
Джерело: Київська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, чоловік звернувся до знайомого лікаря-експерта обласної МСЕК, щоб оформити мешканцю призовного віку з Київської області II групу інвалідності довічно. Лікар вплинув на голову однієї з міжрайонних МСЕК, аби "вирішити" це питання.
За 2 тисячі доларів чоловіку оформили документацію про проходження лікування та присвоїли групу.
Дослівно: "Лікар-експерт Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи та посередник обвинувачуються у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України), ексголова однієї з міжрайонних МСЕК Київщини – в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України)".
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