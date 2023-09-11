2000 долларов за "покупку" инвалидности - в Киевской области будут судить врачей и их сообщника

В Киевской области врачей медико-социальной экспертизы (МСЭК) и их сообщника обвиняют в оформлении недостоверной II группы инвалидности.

Источник: Киевская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, мужчина обратился к знакомому врачу-эксперту областной МСЭК, чтобы оформить жителю призывного возраста из Киевской области II группу инвалидности пожизненно. Врач повлиял на председателя одной из межрайонных МСЭК, чтобы "решить" этот вопрос.

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За 2 тысячи долларов мужчине оформили документацию о прохождении лечения и присвоили группу.

Фото - Киевская областная прокуратура

Дословно: "Врач-эксперт Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы и посредник обвиняются в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), экс-глава одной из межрайонных МСЭК Киевщины - в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины)".

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