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2000 долларов за "покупку" инвалидности - в Киевской области будут судить врачей и их сообщника

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 19:14
2000 долларов за покупку инвалидности - в Киевской области будут судить врачей и их сообщника
Фото - Киевская областная прокуратура

В Киевской области врачей медико-социальной экспертизы (МСЭК) и их сообщника обвиняют в оформлении недостоверной II группы инвалидности.

Источник: Киевская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, мужчина обратился к знакомому врачу-эксперту областной МСЭК, чтобы оформить жителю призывного возраста из Киевской области II группу инвалидности пожизненно. Врач повлиял на председателя одной из межрайонных МСЭК, чтобы "решить" этот вопрос.

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За 2 тысячи долларов мужчине оформили документацию о прохождении лечения и присвоили группу.

 
Фото - Киевская областная прокуратура

Дословно: "Врач-эксперт Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы и посредник обвиняются в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), экс-глава одной из межрайонных МСЭК Киевщины - в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины)".

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Темы: уклонистысудпрокуратураленд-лиз
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