У Києві поліціянта поранили ножем, але він продовжив затримання

У Києві під час затримання зловмисник поранив ножем поліцейського.

Джерело: Поліція Києва

Деталі: За даними поліції, під час затримання підозрюваний в особливо тяжкому злочині завдав ножового поранення правоохоронцю. Втім це не завадило йому одягнути на нападника кайданки.

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Дослівно: "Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога".

Передісторія:

Поліцейські відкрили провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій правоохоронець смертельно поранив п'яного порушника під час бійки.

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка – цілодобовий домашній арешт.