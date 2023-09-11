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У Києві поліціянта поранили ножем, але він продовжив затримання

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 23:03
У Києві поліціянта поранили ножем, але він продовжив затримання
ІЛЮСТРТИВНЕ ФОТО З РАДІО СВОБОДА

У Києві під час затримання зловмисник поранив ножем поліцейського.

Джерело: Поліція Києва  

Деталі: За даними поліції, під час затримання підозрюваний в особливо тяжкому злочині завдав ножового поранення правоохоронцю. Втім це не завадило йому одягнути на нападника кайданки.

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Дослівно: "Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога".

Передісторія:

  • Поліцейські відкрили провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій правоохоронець смертельно поранив п'яного порушника під час бійки.
  • Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка – цілодобовий домашній арешт.

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Теми: поліціяКиїв
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