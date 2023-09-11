У Києві поліціянта поранили ножем, але він продовжив затримання
Понеділок, 11 вересня 2023, 23:03
У Києві під час затримання зловмисник поранив ножем поліцейського.
Джерело: Поліція Києва
Деталі: За даними поліції, під час затримання підозрюваний в особливо тяжкому злочині завдав ножового поранення правоохоронцю. Втім це не завадило йому одягнути на нападника кайданки.
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Дослівно: "Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога".
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