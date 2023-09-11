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В Киеве полицейского ранили ножом, но он продолжил задержание

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 23:03
В Киеве полицейского ранили ножом, но он продолжил задержание
ИЛЛЮСТРТИВНОЕ ФОТО С РАДИО СВОБОДА

В Киеве во время задержания злоумышленник ранил ножом полицейского.

Источник: Полиция Киева

Детали: По данным полиции, во время задержания подозреваемый в особо тяжком преступлении нанес ножевое ранение правоохранителю. Впрочем это не помешало ему одеть на нападающего наручники.

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Дословно: "Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителю оказывается медицинская помощь".

Предыстория:

  • Полицейские открыли производство по факту посягательства на жизнь патрульных во время схватки в Днепре 29 августа, в которой правоохранитель смертельно ранил пьяного нарушителя во время драки.
  • Суд в Днепре избрал меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину - круглосуточный домашний арест.

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Темы: полицияКиев
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