Вбивство у Дніпрі: порушили справу щодо посягання на життя патрульних

Поліцейські відкрили провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій правоохоронець смертельно поранив п'яного порушника під час бійки.

Джерело: пресслужба поліції

Деталі: Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

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Поліція повідомляє, що обставини інциденту встановлюються.

Оновлено: Як свідчить фрагмент відео, яке очевидно знімав син порушника на телефон, жінка-супутниця порушника, яка відмовлялася вийти з машини, і яку правоохоронці витягли силоміць, у якийсь момент напала на патрульну ззаду і тримала її.

Інцидент у Дніпрі. Фрагмент відео, на якому видно, що супутниця п'яного порушника напала на патрульну. pic.twitter.com/aMo7X4n3Zm ВІДЕО ДНЯ August 31, 2023

Довідково: За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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