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Вбивство у Дніпрі: порушили справу щодо посягання на життя патрульних

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 18:27
Вбивство у Дніпрі: порушили справу щодо посягання на життя патрульних
ФОТО: МВС

Поліцейські відкрили провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій правоохоронець смертельно поранив п'яного порушника під час бійки.

Джерело: пресслужба поліції 

Деталі: Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

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Поліція повідомляє, що обставини інциденту встановлюються. 

Оновлено: Як свідчить фрагмент відео, яке очевидно знімав син порушника на телефон, жінка-супутниця порушника, яка відмовлялася вийти з машини, і яку правоохоронці витягли силоміць, у якийсь момент напала на патрульну ззаду і тримала її.

Довідково: За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Передісторія:

  • 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДД. На вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти, порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягували жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.
  • Чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.
  • В крові чоловіка, що загинув, виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці ситуації у Дніпрі.
  • Пізніше патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра, яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar 29 серпня та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.
  • Мер Міста Дніпро Борис Філатов став на бік патрульних, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.

Теми: Дніпрополіція
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