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Цілодобовий домашній арешт – суд обрав запобіжний захід патрульному у Дніпрі

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 20:47
Цілодобовий домашній арешт – суд обрав запобіжний захід патрульному у Дніпрі
Фото - Радіо Свобода

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка – цілодобовий домашній арешт

Джерело: журналісти Радіо Свобода з зали суду

Деталі: За даними журналістів, захист патрульного вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою. Так само, як і тримання під вартою. Адвокати просили для нього особисте зобов'язання або домашній арешт.

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Адвокатка стверджує, патрульний потребує лікування у стаціонарі, адже має серйозні травми. Зокрема – черепно-мозкова травма. До засідання патрульний підключався по відеозв’язку.

Він заявив, що своєї провини не визнає.

Прокурор просив тримання під вартою без можливості внесення застави.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • У четвер стало відомо, що поліцейські відкрили провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі.
  • 29 серпня патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДД. На вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти, порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягували жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.
  • Чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.
  • В крові чоловіка, що загинув, виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці ситуації у Дніпрі.
  • Пізніше патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра, яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar 29 серпня та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.
  • Мер Міста Дніпро Борис Філатов став на бік патрульних, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.

Теми: Дніпросудполіція
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