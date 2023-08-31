Цілодобовий домашній арешт – суд обрав запобіжний захід патрульному у Дніпрі

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка – цілодобовий домашній арешт

Джерело: журналісти Радіо Свобода з зали суду

Деталі: За даними журналістів, захист патрульного вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою. Так само, як і тримання під вартою. Адвокати просили для нього особисте зобов'язання або домашній арешт.

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Адвокатка стверджує, патрульний потребує лікування у стаціонарі, адже має серйозні травми. Зокрема – черепно-мозкова травма. До засідання патрульний підключався по відеозв’язку.

Він заявив, що своєї провини не визнає.

Прокурор просив тримання під вартою без можливості внесення застави.

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