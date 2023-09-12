Зеленский ветировал закон о декларациях: Реестр нужно открыть сейчас

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все прекрасно понимают. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр надо открывать".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что именно с этой главной правкой закон должен быть проголосован и "желательно быстро".

Предыстория:

5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр откроют только через год.

Президент Владимир Зеленский заявил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Украинцы только за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.