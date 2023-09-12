Зеленский ветировал закон о декларациях: Реестр нужно открыть сейчас
Вторник, 12 сентября 2023, 10:20
Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все прекрасно понимают. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр надо открывать".
Реклама:
Детали: Зеленский подчеркнул, что именно с этой главной правкой закон должен быть проголосован и "желательно быстро".
Предыстория:
- 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр откроют только через год.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
- Украинцы только за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.
ВИДЕО ДНЯ