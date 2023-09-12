Путін наговорив компліментів Маску

Президент Росії Володимир Путін назвав американського мільярдера, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска талановитою і видатною людиною.

Джерело: глава держави-агресора під час Східно-Економічного форуму, трансляцію веде пропагандистський телеканал "Россия 24"

Пряма мова: "Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска... Він безумовно видатна людина, це треба визнати... Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави".

Реклама:

Що було раніше: Ілон Маск, який імовірно сприяв зриву української атаки на флот РФ у 2022 році, заявив, що як громадянин США не вважає себе зрадником. Свою позицію щодо РФ у війні проти України бізнесмен виправдовує тим, що американський Конгрес, мовляв, не оголошував війну Росії.

Передісторія:

Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Також він повторює про "необхідність перемир'я".

Пізніше стало відомо, що Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл.

Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що інформацію про те, що мільярдер наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на флот РФ, треба ретельно перевірити.