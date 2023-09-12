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Путін наговорив компліментів Маску

Валентина РоманенкоВівторок, 12 вересня 2023, 11:18
Путін наговорив компліментів Маску
Путін. фото Getty Images

Президент Росії Володимир Путін назвав американського мільярдера, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска талановитою і видатною людиною.

Джерело: глава держави-агресора під час Східно-Економічного форуму, трансляцію веде пропагандистський телеканал "Россия 24"

Пряма мова: "Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска... Він безумовно видатна людина, це треба визнати... Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави".

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Що було раніше: Ілон Маск, який імовірно сприяв зриву української атаки на флот РФ у 2022 році, заявив, що як громадянин США не вважає себе зрадником. Свою позицію щодо РФ у війні проти України бізнесмен виправдовує тим, що американський Конгрес, мовляв, не оголошував війну Росії.

Передісторія:

  • Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
  • Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Також він повторює про "необхідність перемир'я".
  • Пізніше стало відомо, що Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл.
  • Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що інформацію про те, що мільярдер наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на флот РФ, треба ретельно перевірити.

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Теми: МаскПутін
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