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Путин рассыпался в комплиментах Маску

Валентина РоманенкоВторник, 12 сентября 2023, 11:18
Путин рассыпался в комплиментах Маску
Путин. фото Getty Images

Президент России Владимир Путин назвал американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком.

Источник: глава государства-агрессора во время Восточно-Экономического форума, трансляцию ведет пропагандистский телеканал "Россия 24"

Прямая речь: "Что касается частного бизнеса Илона Маска.. Он безусловно выдающийся человек, это надо признать.. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства".

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Что было ранее: Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ в 2022 году, заявил, что как гражданин США не считает себя предателем. Свою позицию относительно РФ в войне против Украины бизнесмен оправдывает тем, что американский Конгресс, дескать, не объявлял войну России.

Предыстория:

  • Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
  • Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".
  • Позже стало известно, что Маск передал своему биографу частные сообщения от вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение.
  • Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что информацию о том, что миллиардер приказал отключить Starlink над Крымом для срыва атаки на флот РФ, надо тщательно проверить.

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Темы: МаскПутин
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