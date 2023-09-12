ВМС понад рік контролюють частину Чорного моря із "вишками Бойка": там – "сіра зона"

Берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил ЗСУ понад рік повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані "вишки Бойка", про взяття під контроль яких повідомили в ГУР.

Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За словами речника ВМС ЗСУ, російські військові кораблі припинили туди заходити після того, як вдалося потопити корабель "Василь Бех" (корабель "Василь Бех", який забезпечував Чорноморський флот Росії, затонув у червні 2022 року. Тодішній голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що судно підбили Військово-морські сили України).

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Пряма мова: "Був у них такий корабель, ий транспортував озброєння та особовий склад на острів Зміїний. І після цього вони зробили вже висновки. І більше року ми не спостерігали там присутності. Але не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група з використанням якихось інших маломірних, наприклад, човнів для того, щоб доставити особовий склад. Тому, звісно, ця операція теж була ризикованою в достатній мірі, і, звісно, покладатися лише на цю інформацію спецпризначенці не могли".

Деталі: За словами речника ВМС, найскладніше було дістатися до "вишок" на гумових човнах. Українські спецпризначенці ризикували життям, адже окрім загрози висадки диверсійних груп з малих човнів на "вишки Бойка", існувала також небезпека з повітря.

Плетенчук зазначив: незважаючи на те, що ВМС звільнили цю зону від присутності російських військових кораблів, її все одно умовно можна вважати сірою, тому що там, на жаль, поки що постійно присутня російська авіація. Ворожі літаки ведуть розвідку і навіть завдають вогневого ураження.

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Пряма мова: "Цю проблему так само треба вирішувати. Вона полягає в більш широкій площині. Звісно, цю ситуацію могла б виправити наявність у нас відповідних засобів протиповітряної оборони. Мова про літаки F-16".

Що передувало: 11 вересня ГУР МОУ заявило, що Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як "вишки Бойка". Спецоперація, ймовірно, проводилася в серпні.

Розвідники розповіли, що провели зокрема демонтаж засобів розвідки держави-агресора.