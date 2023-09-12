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ВМС больше года контролируют часть Черного моря с "вышками Бойко": там – "серая зона"

Валентина РоманенкоВторник, 12 сентября 2023, 12:14
ВМС больше года контролируют часть Черного моря с вышками Бойко: там – серая зона
фото ГУР

Береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил ВСУ более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые "вышки Бойко", о взятии под контроль которых сообщили накануне в ГУР.

Источник: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода"

Детали: По словам спикера ВМС ВСУ, российские военные корабли прекратили туда заходить после того, как удалось потопить корабль "Василий Бех" (корабль "Василий Бех", который обеспечивал Черноморский флот России, затонул в июне 2022 года. Тогдашний председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что судно подбили Военно-морские силы Украины).

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Прямая речь: "Был у них такой корабль, который транспортировал вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали уже выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например, лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была рискованной в достаточной степени, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли".

Детали: По словам спикера ВМС, сложнее всего было добраться до "вышек" на резиновых лодках. Украинские спецназовцы рисковали жизнью, ведь кроме угрозы высадки диверсионных групп с малых лодок на "вышки Бойко", существовала также опасность с воздуха.

Плетенчук отметил: несмотря на то, что ВМС освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, ее все равно условно можно считать серой, потому что там, к сожалению, пока что постоянно присутствует российская авиация. Вражеские самолеты ведут разведку и даже наносят огневое поражение.

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Прямая речь: "Эту проблему также надо решать. Она заключается в более широкой плоскости. Конечно, эту ситуацию могло бы исправить наличие у нас соответствующих средств противовоздушной обороны. Речь о самолетах F-16".

Что предшествовало: 11 сентября ГУР МОУ заявило, что Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы неподалеку от оккупированного Крыма, известные как "Вышки Бойко". Спецоперация, вероятно, проводилась в августе.

Разведчики рассказали, что провели в частности демонтаж средств разведки государства-агрессора.

Темы: Черное морефлотразведкавойна
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