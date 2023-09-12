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Путін перевершив брехню Міноборони РФ щодо військових втрат України

Станіслав ПогоріловВівторок, 12 вересня 2023, 12:45
Путін перевершив брехню Міноборони РФ щодо військових втрат України
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін під час організованого Росією Східного економічного форуму озвучив неперевірені цифри начебто втрат ЗСУ у військовій техніці, які виявились ще більш завищеними за "звіти" російського Міноборони.

Джерело: Meduza

Деталі: На заході Путін почав брехати про те, що за час контрнаступу захисники втратили 543 танки і майже 18 тисяч бронемашин різних класів. Путін не уточнив, звідки у нього такі дані.

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При цьому видання помітило, що напередодні російське Міноборони у своєму щоденному зведенні брехало про 11 779 нібито знищених танків та інших бронемашин від початку війни.

Що було раніше:

  • У липні 2023 року президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам заявляв, що втрати російської армії на війні в Україні в рази більші, ніж у Сил оборони. "Якщо говорити про баланс (втрат - ред.) між нами і Росією, то він великий - у рази. У них набагато більше втрат", - зазначав він.
  • Станом на 12 вересня захисники вже знищили 269 760 російських окупантів, 4 568 танків, 8 778 БТРів, 315 літаків і 316 гелікоптерів.

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Теми: ПутінвійнаУкраїнаРосія
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