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Путин превзошел ложь Минобороны РФ о военных потерях Украины

Станислав ПогориловВторник, 12 сентября 2023, 12:45
Путин превзошел ложь Минобороны РФ о военных потерях Украины
Владимир путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время организованного Россией Восточного экономического форума озвучил непроверенные цифры якобы потерь ВСУ в военной технике, которые оказались еще более завышенными, чем "отчеты" российского Минобороны.

Источник: Meduza

Детали: На мероприятии Путин начал врать о том, что за время контрнаступления защитники потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин различных классов. Путин не уточнил, откуда у него такие данные.

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При этом издание заметило, что накануне российское Минобороны в своей ежедневной сводке врало об 11 779 якобы уничтоженных танков и других бронемашин с начала войны.

Что предшествовало:

  • В июле 2023 года президент Владимир Зеленский в интервью испанским журналистам заявлял, что потери российской армии на войне в Украине в разы больше, чем у Сил обороны. "Если говорить о балансе (потерь - ред.) между нами и Россией, то он большой - в разы. У них гораздо больше потерь", - отмечал он.
  • По состоянию на 12 сентября защитники уже уничтожили 269 760 российских оккупантов, 4 568 танков, 8 778 БТРов, 315 самолетов и 316 вертолетов.

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Темы: ПутинвойнаУкраинаРосcия
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