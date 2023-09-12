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Соціологи про опитування щодо корупції і Зеленського: "відповідальний" не означає "причетний"

Олександр ШумілінВівторок, 12 вересня 2023, 14:48
Соціологи про опитування щодо корупції і Зеленського: відповідальний не означає причетний
Фото: ОП

В Київському міжнародному інституті соціології заявили, що президент Володимир Зеленський наразі має рекордно високу підтримку серед населення і запит на боротьбу із корупцією "не означає зниження і кризу (його) підтримки".

Джерело: коментар КМІС щодо результатів опитування щодо сприйняття загрози корупції громадянами

Дослівно: "Багато інтерпретаторів ототожнили "відповідальність" із "причетністю", хоча це не так. Серед українців досі зберігається бажання мати сильного лідера, від якого очікують рішучих дій.

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У той же час, серед громадськості є відчутний запит на боротьбу з корупцією. Крім цього, українці переважно погано розбираються в державному управлінні та хто і за що саме несе відповідальність та де може здійснити вплив.

Тому, як зазвичай, українці персоналізують в особі президента (тим більше того, хто користується високою підтримкою) саме того, хто, на їх думку, здатен і має привнести необхідні зміни. Тобто зараз це запитання відображає запит і заклик громадськості до президента вчинити рішучі дії, спрямовані на боротьбу з корупцією.

…треба розуміти загальний політичний контекст і політичні наслідки. Наразі В. Зеленський зберігає рекордно високу підтримку (80-85% довіри чи схвалення діяльності залежно від формулювання запитання).

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При запиті населення на оновлення центральної влади лише чверть хотіли б зміни президента після Перемоги. Тобто зараз заклик до президента до боротьби з корупцією не означає зниження і кризу підтримки (проте, звісно, у довготривалій перспективі і особливо після Перемоги та після зміни порядку денного можуть бути істотні зміни)".

Передісторія:

  • Результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року показали, що 78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.
  • Не погоджуються з цим твердженням лише 18% опитаних.
 
Скриншот із пресрелізу

Теми: опитуванняЗеленський
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