Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Соціологи про опитування щодо корупції і Зеленського: "відповідальний" не означає "причетний"

Олександр ШумілінВівторок, 12 вересня 2023, 14:48
Соціологи про опитування щодо корупції і Зеленського: відповідальний не означає причетний
Фото: ОП

В Київському міжнародному інституті соціології заявили, що президент Володимир Зеленський наразі має рекордно високу підтримку серед населення і запит на боротьбу із корупцією "не означає зниження і кризу (його) підтримки".

Джерело: коментар КМІС щодо результатів опитування щодо сприйняття загрози корупції громадянами

Дослівно: "Багато інтерпретаторів ототожнили "відповідальність" із "причетністю", хоча це не так. Серед українців досі зберігається бажання мати сильного лідера, від якого очікують рішучих дій.

Реклама:

У той же час, серед громадськості є відчутний запит на боротьбу з корупцією. Крім цього, українці переважно погано розбираються в державному управлінні та хто і за що саме несе відповідальність та де може здійснити вплив.

Тому, як зазвичай, українці персоналізують в особі президента (тим більше того, хто користується високою підтримкою) саме того, хто, на їх думку, здатен і має привнести необхідні зміни. Тобто зараз це запитання відображає запит і заклик громадськості до президента вчинити рішучі дії, спрямовані на боротьбу з корупцією.

…треба розуміти загальний політичний контекст і політичні наслідки. Наразі В. Зеленський зберігає рекордно високу підтримку (80-85% довіри чи схвалення діяльності залежно від формулювання запитання).

ВІДЕО ДНЯ

При запиті населення на оновлення центральної влади лише чверть хотіли б зміни президента після Перемоги. Тобто зараз заклик до президента до боротьби з корупцією не означає зниження і кризу підтримки (проте, звісно, у довготривалій перспективі і особливо після Перемоги та після зміни порядку денного можуть бути істотні зміни)".

Передісторія:

  • Результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року показали, що 78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.
  • Не погоджуються з цим твердженням лише 18% опитаних.
 
Скриншот із пресрелізу

Теми: опитуванняЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
Усі новини...
Реклама: