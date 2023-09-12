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Социологи об опросе о коррупции и Зеленском: "ответственный" не означает "причастен"

Александр ШумилинВторник, 12 сентября 2023, 14:48
Социологи об опросе о коррупции и Зеленском: ответственный не означает причастен
Фото: ОП

В Киевском международном институте социологии заявили, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет рекордно высокую поддержку среди населения и запрос на борьбу с коррупцией "не означает снижение и кризис (его) поддержки".

Источник: комментарий КМИС к результатам опроса о восприятии угрозы коррупции гражданами

Дословно: "Многие интерпретаторы отождествили "ответственность" с "причастностью", хотя это не так. Среди украинцев до сих пор сохраняется желание иметь сильного лидера, от которого ожидают решительных действий.

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В то же время, среди общественности есть ощутимый запрос на борьбу с коррупцией. Кроме этого, украинцы преимущественно плохо разбираются в государственном управлении и кто и за что именно несет ответственность и где может оказать влияние.

Поэтому, как обычно, украинцы персонализируют в лице президента (тем более того, кто пользуется высокой поддержкой) именно того, кто, по их мнению, способен и должен привнести необходимые изменения. То есть сейчас этот вопрос отражает запрос и призыв общественности к президенту предпринять решительные действия, направленные на борьбу с коррупцией.

...надо понимать общий политический контекст и политические последствия. Сейчас В. Зеленский сохраняет рекордно высокую поддержку (80-85% доверия или одобрения деятельности в зависимости от формулировки вопроса).

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При запросе населения на обновление центральной власти только четверть хотели бы смены президента после Победы. То есть сейчас призыв к президенту к борьбе с коррупцией не означает снижение и кризис поддержки (однако, конечно, в долгосрочной перспективе и особенно после Победы и после изменения повестки дня могут быть существенные изменения)".

Предыстория:

  • Результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года показали, что 78% украинцев считают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
  • Не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных.
 

Темы: опросЗеленский
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