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Оператори Армії дронів за ніч уразили російську техніку на мільйони доларів

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 19:48
Оператори Армії дронів за ніч уразили російську техніку на мільйони доларів
СКРИНШОТ З ВІДЕО - TELEGRAM FEDOROV

Оператори підрозділу "CODE 9.2." 92-гої окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку за ніч уразили дві одиниці російської техніки та склад.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram

Пряма мова: "Серед результатів полювання підрозділу CODE 9.2 ударним безпілотником — самохідна артилерійська установка, протитанкова гармата "Рапіра", польовий склад з боєприпасами".

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Передісторія:

  • 31 серпня оператори підрозділу "CODE 9.2." одним дроном знищили три одиниці російської техніки: танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.
  • Сили оборони України за добу 11 вересня ліквідували 550 загарбників, 33 артилерійські системи, 11 ББМ та 8 танків.

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Теми: безпілотникивійнаЗбройні сили
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