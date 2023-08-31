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Під Бахмутом бійці одним дроном знищили ворожу техніку на понад $5 млн

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 20:22
Під Бахмутом бійці одним дроном знищили ворожу техніку на понад $5 млн
Скриншот з відео - Telegram Fedorov

Воїни підрозділу "CODE 9.2." 92-гої окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка одним дроном знищили три одиниці російської техніки.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram

Деталі: Військові підрозділу "CODE 9.2." одним ударним дроном знищили танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.

Дослівно: "Завдяки майстерності солдатів і коптеру росіяни більше не зможуть обстрілювати гаубицями й танком позиції Сил оборони. А також переправляти техніку через водойми за допомогою мостоукладальника".

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Передісторія

  • 31 серпня на Бахмутському напрямку воїни ССО України уразили командно-спостережний пункт ворога.
  • За 30 серпня на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 58 окупантів, 23 одиниці військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.
  • Сили оборони півдня України у серпні знищили російську мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е" вартістю 200 мільйонів доларів.

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Теми: війнаЗбройні сили
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