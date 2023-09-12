Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Операторы Армии дронов за ночь поразили российскую технику на миллионы долларов

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 19:48
Операторы Армии дронов за ночь поразили российскую технику на миллионы долларов
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО - TELEGRAM FEDOROV

Операторы подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении за ночь поразили две единицы российской техники и склад.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Среди результатов охоты подразделения CODE 9.2 ударным беспилотником - самоходная артиллерийская установка, противотанковая пушка "Рапира", полевой склад с боеприпасами".

Реклама:

Предыстория:

  • 31 августа операторы подразделения "CODE 9.2." одним дроном уничтожили три единицы российской техники: танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.
  • Силы обороны Украины за сутки 11 сентября ликвидировали 550 захватчиков, 33 артиллерийские системы, 11 ББМ и 8 танков.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникивойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
беспилотники
"Антонов" расширяет производство беспилотников – Reuters
ВСУ нанесли удар по базе российских дронов – Стратком
Россияне жалуются на атаку дронов в Курской области
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: