Операторы Армии дронов за ночь поразили российскую технику на миллионы долларов
Вторник, 12 сентября 2023, 19:48
Операторы подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении за ночь поразили две единицы российской техники и склад.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Прямая речь: "Среди результатов охоты подразделения CODE 9.2 ударным беспилотником - самоходная артиллерийская установка, противотанковая пушка "Рапира", полевой склад с боеприпасами".
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Предыстория:
- 31 августа операторы подразделения "CODE 9.2." одним дроном уничтожили три единицы российской техники: танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.
- Силы обороны Украины за сутки 11 сентября ликвидировали 550 захватчиков, 33 артиллерийские системы, 11 ББМ и 8 танков.
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