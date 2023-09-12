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Операторы Армии дронов за ночь поразили российскую технику на миллионы долларов

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 19:48
Операторы Армии дронов за ночь поразили российскую технику на миллионы долларов
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Операторы подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении за ночь поразили две единицы российской техники и склад.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Среди результатов охоты подразделения CODE 9.2 ударным беспилотником - самоходная артиллерийская установка, противотанковая пушка "Рапира", полевой склад с боеприпасами".

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Предыстория:

  • 31 августа операторы подразделения "CODE 9.2." одним дроном уничтожили три единицы российской техники: танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.
  • Силы обороны Украины за сутки 11 сентября ликвидировали 550 захватчиков, 33 артиллерийские системы, 11 ББМ и 8 танков.

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Темы: беспилотникивойнаВооруженные силы
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